Трамп работает: ущерб от шатдауна в США составил уже 5 миллиардов долларов

Дональд Трамп практически в одиночку разрабатывает план по шатдауну в Белом доме. Об этом он рассказал в Твиттере. "В действительности в Белом доме практически никого, кроме меня, нет, а у меня есть план по "шатдауну". Но для того, чтобы понять этот план, необходимо принять тот факт, что я одержал победу на выборах и пообещал обеспечить безопасность американского народа. Частью этого обещания была стена на южной границе", — напомнил президент США.

Таким образом, Трамп опроверг сообщения американских СМИ о том, что в его администрации — хаос и нет никакого плана, как выходить из кризиса.

Так называемый "шатдаун", то есть, приостановка работы правительства — началась еще 22 декабря и стала рекордной по длительности в истории. Экономический ущерб уже превысил 5 миллиардов долларов, то есть, как раз сумму, из-за которой Трамп спорит с демократами. Те — не хотят давать денег на строительство стены с Мексикой.

Из-за шатдауна без зарплат оказались почти 800 тысяч госслужащих. Дошло до того, что им собирают продуктовые наборы благотворительные организации, сообщает телеканал "Россия 24".