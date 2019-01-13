В Миллеровском районе восстановили движение по трассе М4

Движение на трассе М4 "Дон" в Ростовской области восстановлено после массовой аварии. Там столкнулись около 30-ти машин.

Все ДТП произошли на небольшом участке в Миллеровском районе, сообщает телеканал "Россия 24". Сначала перевернулась фура и перекрыла сразу 2 полосы. А дальше, из-за гололеда, превышения скорости и несоблюдения дистанции — автомобили стали врезаться друг в друга.

На несколько часов на этом участке трассы даже пришлось ввести реверсивный режим движения.