СМИ: Евгений Плющенко госпитализирован

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ, в минувший четверг, 10 января, известный российский фигурист Евгений Плющенко был доставлен в одну из столичных больниц.

Причиной обращений спортсмена к медикам стали сильные боли в спине, он был помещен в нейрохирургическое отделение.

Ранее сообщалось, что 2014 году фигурист должен был принять участие в индивидуальном турнире в одиночном катании на Олимпийских играх в Сочи, однако за минуту до выступления снялся с соревнований из-за травмы спины. В 2017 году Евгений Плющенко окончательно объявил о завершении своей спортивной карьеры.