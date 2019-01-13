Немецкая полиция начала охоту на преступные кланы

Сразу в шести городах Германии немецкая полиция развернула широкомасштабную операцию против преступных кланов. В ней задействованы 1,3 тысячи полицейских, а также сотрудники таможни.

В частности, правоохранители проводят обыски в кальянных, которыми владеют преступные кланы. Как считают в силовых структурах Германии, многие из таких заведений являются "очагами грязных дел", сообщает РИА Новости.