"Ювентус" обыграл "Болонью" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

В субботу, 12 января, в Италии прошли первые матчи стадии 1/8 финала национального кубка. Туринский "Ювентус" на выезде обыграл "Болонью" и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей​​​.

В составе победителей мячи задели Федерико Бернардески (9-я минута) и Мойзе Кен (49-я). В четвертьфинале Кубка Италии "Ювентус" встретится с победителем противостояния между "Аталантой" и "Кальяри".

Также в субботу стадию 1/8 финала преодолели римский "Лацио", обыгравший "Новару (4:1), и "Милан", одержавший победу над "Сампдорией" (2:0).