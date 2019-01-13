В струнинской больнице проведут генеральную уборку

По инициативе врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марины Чекуновой в проблемной больнице города Струнино проведут генеральную уборку. Ранее чиновница в ответ на просьбу персонала помочь с оснащением медучреждения посоветовала сотрудникам вымыть там полы.

Марина Чекунова уточнила, что уборка пройдет в понедельник, 14 января, силами персонала больницы, добровольцев и сотрудников областного департамента здравоохранения. Как сообщалось, в минувшую субботу заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области Вячеслав Картухин сообщил, что при согласовании кандидатуры чиновницы на пост первого заместителя главы региона депутаты учтут ее некорректный совет в адрес врачей, напоминает ТАСС.

Накануне на сайте администрации Владимирской области была опубликована видеозапись встречи Марины Чекуновой с медицинским персоналом больницы города Струнино, на которой чиновница указывает на необходимость вымыть полы. "Надо посмотреть еще и на себя: занавесочки на окнах — как они висят, какой чистоты, когда мылись окна в последний раз, как моются полы". – сказала она.





В начале июня минувшего года жители города Струнино в эфире программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" пожаловались главе государства на качество медицинского обслуживания, после чего президент поручил провести капитальный ремонт зданий филиала Александровской центральной районной больницы в Струнине и детской поликлиники. В конце декабря того же года новый губернатор Владимирской области Владимир Сипягин попросил Минздрав России перенести срок исполнения поручений на декабрь 2019 года.