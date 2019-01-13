Рапиристка Инна Дериглазова победила на этапе Кубка мира в Польше

В польском городе Катовице состоялись индивидуальные соревнования среди рапиристок в рамках очередного этапа Кубка мира. Победу одержала россиянка Инна Дериглазова.

В решающем поединке российская рапиристка нанесла поражение немке Леони Эберт​​​. Бронзовые награды завоевали итальянка Арианна Эрриго и американка Ли Кифер. Другие россиянки Лариса Коробейникова и Анастасия Иванова заняли шестое и седьмое места соответственно.