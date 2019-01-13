Шивелуч не унимается

Утром в воскресенье, 13 января, по местному времени на камчатском вулкане Шивелуч зафиксирован новый выброс пепла на высоту 5,5 тысячи метров, шлейф от которого распространился в западном направлении.

Населенные пункты на пути распространения пеплового шлейфа отсутствуют, выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края зафиксировано не было, сообщает "Интерфакс". Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп в районе Шивелуча не зарегистрировано.