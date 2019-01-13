Дональд Трамп не раскрывает подробности общения с Владимиром Путиным

Издание The Washington Post, ссылающееся на источники, сообщило, что президент США Дональд Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным: даже в засекреченных материалах нет ни одной детализированной записи разговоров, имевших место в пяти местах за последние два года.

В частности, речь идет о встрече Трампа с Путиным в 2017 году в Гамбурге, на которой присутствовал занимавший на тот момент пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон. После этой встречи глава американской администрации изъял записи своего переводчика, потребовав от него не обсуждать с членами администрации детали разговора, сообщает РИА Новости.

Также нет достоверного отчета о двухчасовой встрече президентов двух стран, состоявшейся в Хельсинки, на которой Дональд Трамп не позволил присутствовать представителям своей администрации. Кроме того, он провел личные беседы с Владимиром Путиным на встречах мировых лидеров. В частности, в 2017 году их беседа на банкете в Гамбурге проходила в присутствие только переводчика президента России.