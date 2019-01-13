Марадона госпитализирован для плановой операции

Легендарный аргентинский форвард Диего Марадона снова госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса. На этот раз для плановой операции в связи с кровотечением в желудке, которое было обнаружено у него неделю назад в ходе стандартного обследования.

"Это кровотечение из-за грыжи. Ничего сложного, — цитирует ТАСС источник, близкий к ситуации. — Он надеется решить некоторые из тех неудобств, которые он обычно испытывает".

Неделю назад 58-летнему Марадоне, который в данный момент работает в мексиканском клубе "Дорадос", провели необходимые процедуры и спустя несколько часов отпустили домой.