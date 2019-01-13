В Париже сохраняется вероятность обрушения взорвавшегося дома

Парижские пожарные ближайшие двое суток будут дежурить у здания, в котором накануне произошел мощный взрыв, поскольку опасаются обрушения.

В результате взрыва погибли три человека, напоминает телеканал "Россия 24". Пострадали — почти 50. Взрыв произошел в булочной, которая расположена в жилом доме в одном из центральных районов Парижа. Что стало причиной — пока не установлено, основная версия — утечка газа.