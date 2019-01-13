Новости В мире

Все видео этой рубрики
13 января 201905:25

Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру

Российский юрист Наталья Весельницкая, которую в США обвинили в препятствовании правосудию, не собирается отправляться туда, чтобы предстать перед судом. Однако она готова ответить на все вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера дистанционно, но подобных запросов пока не поступало.

 

В Штатах обвинения против Весельницкой связали с расследованием о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года, напоминает телеканал "Россия 24". Российский адвокат попала в поле зрения американских СМИ после того, как стало известно, что в июне 2016-го она встречалась с приближенными Дональда Трампа, якобы для того, чтобы слить компромат на Хиллари Клинтон. Позже выяснилось, что встреча действительно была, но речь тогда шла о программе усыновления.

Сейчас

04:41

На Украине вспыхнул нефтеперерабатывающий завод

23:56

Вылетевший из Симферополя в Москву борт вернулся в аэропорт вылета

22:13

Сход вагонов в Иркутской области: движение частично восстановлено

19:41

Совершено покушение на начальника антиэкстремистского центра по Ингушетии

19:04

В Люберцах электричка насмерть сбила людей

18:49

Авиакатастрофа в Германии: самолет упал на поле

18:06

"Будет не очень": москвичей предупредили о снегопаде

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Париже сохраняется вероятность обрушения взорвавшегося дома

В Париже сохраняется вероятность обрушения взорвавшегося дома

1 час назад
Снежная буря добралась до центральных штатов Северной Америки

Снежная буря добралась до центральных штатов Северной Америки

1 час назад
Полиция Ингушетии ввела план "Сирена" для поимки неизвестных, обстрелявших автомобиль

Полиция Ингушетии ввела план "Сирена" для поимки неизвестных, обстрелявших автомобиль

6 часов назад
ЧМ по гандболу: россияне уверенно обыграли корейцев и возглавили группу

ЧМ по гандболу: россияне уверенно обыграли корейцев и возглавили группу

7 часов назад
В струнинской больнице проведут генеральную уборку

В струнинской больнице проведут генеральную уборку

4 часа назад
Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру

Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру

1 час назад
Бурея: на помощь пришли военные летчики

Бурея: на помощь пришли военные летчики

1 час назад
На Украине вспыхнул нефтехимический завод

На Украине вспыхнул нефтехимический завод

2 часа назад
Отмена права вето в Совбезе ООН: Россия ответила Украине

Отмена права вето в Совбезе ООН: Россия ответила Украине

11 часов назад
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Во Франции подводят итоги девятой волны общенациональных протестов

Во Франции подводят итоги девятой волны общенациональных протестов

1 час назад
"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм

17 часов назад
Русские рокеры рассказали, о чем поют в Донбассе

Русские рокеры рассказали, о чем поют в Донбассе

17 часов назад
201
Посол США угрожает санкциями немецкому бизнесу за поддержку "Северного потока-2"

Посол США угрожает санкциями немецкому бизнесу за поддержку "Северного потока-2"

1 час назад
Константинополь назначил главу киевской ставропигии

Константинополь назначил главу киевской ставропигии

9 часов назад
Рейтинг Трампа стремительно падает

Рейтинг Трампа стремительно падает

1 час назад
Демократ из Техаса хочет стать президентом США

Демократ из Техаса хочет стать президентом США

9 часов назад
ГК "Росатом" разработала новый нацпроект

ГК "Росатом" разработала новый нацпроект

8 часов назад
В Германии афганский беженец напал на беременную: ребенок погиб

В Германии афганский беженец напал на беременную: ребенок погиб

8 часов назад
Врачи спасли ногу Ване Фокину. Малыш переходит на самостоятельное питание

Врачи спасли ногу Ване Фокину. Малыш переходит на самостоятельное питание

15 часов назад
Экипаж Мардеева снялся с "Дакара" из-за проблем с грузовиком

Экипаж Мардеева снялся с "Дакара" из-за проблем с грузовиком

40 минут назад
Формула власти. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Формула власти. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

6 часов назад
50
В Германии сразу 8 аэропортов объявят забастовку

В Германии сразу 8 аэропортов объявят забастовку

6 часов назад
Вылетевший из Симферополя в Москву борт вернулся в аэропорт вылета

Вылетевший из Симферополя в Москву борт вернулся в аэропорт вылета

7 часов назад
На Урале егерь стал жертвой трагической ошибки охотника

На Урале егерь стал жертвой трагической ошибки охотника

7 часов назад
После схода вагонов в Иркутской области движение частично восстановлено

После схода вагонов в Иркутской области движение частично восстановлено

8 часов назад
Татьяна Иванова выиграла этап Кубка мира по санному спорту в Латвии

Татьяна Иванова выиграла этап Кубка мира по санному спорту в Латвии

9 часов назад
Ветеран политики: в Москве простились с Анатолием Лукьяновым

Ветеран политики: в Москве простились с Анатолием Лукьяновым

9 часов назад
Дочь Пескова посоветовала молодежи поучиться скромности

Дочь Пескова посоветовала молодежи поучиться скромности

10 часов назад
Глава МИД Канады встретила в аэропорту 18-летнюю саудовскую беглянку

Глава МИД Канады встретила в аэропорту 18-летнюю саудовскую беглянку

10 часов назад
WADA определится со статусом РУСАДА 22 января

WADA определится со статусом РУСАДА 22 января

11 часов назад
Бельгия репатриирует из Турции детей боевика ИГ

Бельгия репатриирует из Турции детей боевика ИГ

11 часов назад
Дух украинских солдат пытаются повысить фейками

Дух украинских солдат пытаются повысить фейками

11 часов назад
В Люберцах электричка насмерть сбила людей

В Люберцах электричка насмерть сбила людей

11 часов назад
Отношения с Россией: Трамп заявил, что он жестче Буша, Клинтона и Обамы

Отношения с Россией: Трамп заявил, что он жестче Буша, Клинтона и Обамы

12 часов назад
Где платят больше всего: самые высокооплачиваемые вакансии в России

Где платят больше всего: самые высокооплачиваемые вакансии в России

12 часов назад
Инцидент с женщиной-депутатом: задержан британский "жилет" Джеймс Годдард

Инцидент с женщиной-депутатом: задержан британский "жилет" Джеймс Годдард

12 часов назад
"Будет не очень": москвичей предупредили о снегопаде

"Будет не очень": москвичей предупредили о снегопаде

12 часов назад
Самый зоркий глаз человечества стал неуправляем

Самый зоркий глаз человечества стал неуправляем

12 часов назад
Мандарины с гриппом: комментарий Роспотребнадзора

Мандарины с гриппом: комментарий Роспотребнадзора

13 часов назад
Huawei прервала контракт с обвиненным в шпионаже директором польского отдела

Huawei прервала контракт с обвиненным в шпионаже директором польского отдела

13 часов назад
"Дакар": с командой "КамАЗ-Мастер" обошлись максимально жестко

"Дакар": с командой "КамАЗ-Мастер" обошлись максимально жестко

13 часов назад
Британскую канализацию захватывают гигантские монстры из жира

Британскую канализацию захватывают гигантские монстры из жира

15 часов назад
Появились кадры с места огненной аварии в Ленобласти, унесшей жизни детей и взрослого

Появились кадры с места огненной аварии в Ленобласти, унесшей жизни детей и взрослого

16 часов назад
Глава РАН дал Сергею Брилеву эксклюзивное интервью под землей

Глава РАН дал Сергею Брилеву эксклюзивное интервью под землей

16 часов назад
Собака выучила заклинания из "Гарри Поттера". Видео

Собака выучила заклинания из "Гарри Поттера". Видео

17 часов назад
Тревожные знаки: названы основные симптомы рака

Тревожные знаки: названы основные симптомы рака

17 часов назад
"Вести в субботу" разобрались в похищении генерала Кутепова

"Вести в субботу" разобрались в похищении генерала Кутепова

17 часов назад
Пенсионерку, "ожившую" после застолья в морге, не смогли спасти

Пенсионерку, "ожившую" после застолья в морге, не смогли спасти

18 часов назад
Чтобы не развивалась астма, детям нужна пыль

Чтобы не развивалась астма, детям нужна пыль

18 часов назад
Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

Взрывающиеся подушки-убийцы привели к отзыву 3 млн Toyota, Jeep и Dodge

11.01.2019 19:00
Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC

11.01.2019 14:30
Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки

11.01.2019 12:56