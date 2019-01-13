Наталья Весельницкая не намерена ехать на допрос к Мюллеру

Российский юрист Наталья Весельницкая, которую в США обвинили в препятствовании правосудию, не собирается отправляться туда, чтобы предстать перед судом. Однако она готова ответить на все вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера дистанционно, но подобных запросов пока не поступало.

В Штатах обвинения против Весельницкой связали с расследованием о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года, напоминает телеканал "Россия 24". Российский адвокат попала в поле зрения американских СМИ после того, как стало известно, что в июне 2016-го она встречалась с приближенными Дональда Трампа, якобы для того, чтобы слить компромат на Хиллари Клинтон. Позже выяснилось, что встреча действительно была, но речь тогда шла о программе усыновления.