Рейтинг Трампа стремительно падает

Шатдаун ударил по рейтингу Дональда Трампа, он продолжает падать и уже снизился до 44%. Об этом сообщила американская исследовательская компания HarrisX. Шатдаун в США уже побил исторический рекорд — 800 тысяч человек в неоплачиваемом отпуске более трех недель.

И конца шатдауну пока, похоже, не видно, отмечает телеканал "Россия 24". Трамп продолжает требовать почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы, у которых в Конгрессе большинство, отказываются выполнить это условие.