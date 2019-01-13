Кучеров помог "Тампе" одержать очередную победу и оторвался в гонке бомбардиров

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал три очка в матче регулярного чемпионата против "Баффало Сэйбрз". Встреча завершилась в пользу "Молний" со счетом 5:3.

Кучеров забросил важную шайбу, на 47-й минуте сравняв счет. А также сделал две результативные передачи, одна из которых на Стивена Стэмкоса привела к победному голу. Кроме того, результативной передачей также отметился российский защитник Михаил Сергачев. Вратарь Андрей Василевский в данной встрече остался в запасе.

Теперь на счету Кучерова стало 75 очков (22 шайбы + 53 передачи). Российский форвард стал первым игроком с сезона-1996/97 (Марио Лемье,) кому удалось достичь отметки в 75 баллов за первые 45 игр регулярного чемпионата. В списке лучших бомбардиров сезона Кучеров опережает ближайшего преследователя – Микко Рантанена из "Колорадо" – на семь очков.

"Тампа" с 72 очками уверенно лидирует в общей таблице НХЛ.