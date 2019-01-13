Во Франции подводят итоги девятой волны общенациональных протестов

"Желтые жилеты" вывели на улицы более 80-ти тысяч человек. Полиция действовала жестко — в ход шли слезоточивый газ, водометы, дубинки. Задержано около 250-ти человек, 24 — пострадали.

Однако, 80 тысяч полицейских явно не справляются с таким же количеством протестующих. Кстати, на этот раз "жилеты" пытались максимально дистанцироваться от зачинщиков беспорядков. Штаб манифестантов впервые организовал целое подразделение своих миротворцев. Они вместе с полицией пытались предотвратить столкновения.

Тем не менее, протестующие осадили семейную виллу Эммануэля Макрона в городке Ле Тукэ. Президент Франции пообещал, что уже послезавтра проведет национальные дебаты по всем вопросам, которые волнуют народ. Ради этого отменен визит на экономический форум в Давос, напоминает телеканал "Россия 24".