В ДТП в Мексике пострадали 35 туристов

На северо-западе Мексики в результате ДТП с участием арендованного для проведения экскурсии автобуса пострадали 35 человек.

Среди пострадавших, находившихся в перевернувшемся автобусе, как местные жители, так и группа туристов из США, передает ТАСС. Не менее пяти из них получили тяжелые травмы. Ведется расследование