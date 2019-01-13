13 января 201907:27
Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для большегрузов
Из-за непогоды с 3:40 воскресенья, 13 января, соединяющая Россию со странами Закавказья Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для движения большегрузного транспорта.
Как сообщалось, 8 января текущего года трасса была закрыта для движения всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии. В минувшую пятницу она была открыта для проезда легкового транспорта, а накануне — для большегрузов, напоминает ТАСС.
Военно-Грузинская дорога – транспортная магистраль, проходящей через Главный Кавказский хребет. Она ведет из Владикавказа в Тбилиси через перевал Крестовый, в России дорога проходит по территории Северной Осетии.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Дом в центре Парижа взлетел на воздух
- Оскандалившаяся в больнице чиновница может потерять место
- Самый зоркий глаз человечества стал неуправляем
- На ралли "Дакар" дисквалифицировали российский экипаж
- Рекордный шатдаун в США
Самое читаемое
-
Женщину, очнувшуюся в морге, не смогли спасти
- Сгорела за 5 дней: девочка с неверным диагнозом скончалась от менингита
- Сын известного российского олигарха задержан за перевозку наркотиков
- Супруги из России умерли на курорте с разницей в один день
- Ученые назвали семь основных симптомов рака
Вести.Экономика
-
Трамп собирается ввести режим ЧП в США
- Индекс Биг-Мака и недооцененный рубль: что не так в этом уравнении?
- Германия выступила против введения санкций в отношении "Северного потока-2"
- Снятие санкций с "РусАла", En+ и "Евросибэнерго" могут перенести
- В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии после действий японского парламента
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
В США нашли 3 млн машин с подушками-убийцами, которые взрываются
- Водительские экзамены по-новому: в ГИБДД уточнили правила
- АвтоВАЗ анонсировал старт продаж "заряженной" Lada Vesta
- В России начали продавать "выгодные" Volkswagen Tiguan "Все включено"
- Ford представил новый Explorer (мы знаем, когда он будет в России!)
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
5 неожиданных вещей, которые могут вызвать рак
- Как восстановить кожу и волосы после новогодних праздников
- Мясо, сыр и заварной крем: сколько можно хранить еду после праздников
- Да или нет: нужно ли мыть курицу перед приготовлением
- Темно, холодно и нечего делать: почему зимние каникулы считаются «сезоном размножения»
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
На чем сэкономил Ходорковский в ЦАР
- Павленский считает себя проигравшим
- Снежный саммит: как дружить против России
Вести-Москва
-
Успеть сфотографировать: памятник Минину и Пожарскому демонтируют
- Житель Подмосковья подобрал пса, зараженного бешенством
- Последние дни "Путешествия в Рождество": что еще можно и нужно успеть?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Ярость "космической коровы" озадачила астрономов
- Космическая катастрофа может выбросить Солнце из Млечного Пути
- Самая рождественская история: завершена реставрация мозаик базилики Рождества в Вифлееме
- 1000-летний зубной налёт перевернул представления о религиозных иллюстраторах Средних веков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
Названа возможная причина затопления Тушинского тоннеля
- Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку обнаружили в столичном роддоме
- Сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев в московском лесу
- Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение жены
- В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета
Сегодня
В струнинской больнице проведут генеральную уборку
6 часов назад
Бурея: на помощь пришли военные летчики
2 часа назад
На Украине вспыхнул нефтехимический завод
3 часа назад
Отмена права вето в Совбезе ООН: Россия ответила Украине
12 часов назад
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы
31.12.2018 11:20
"Т-34": Алексей Сидоров рассказал, про кого снял фильм
18 часов назад
Русские рокеры рассказали, о чем поют в Донбассе
18 часов назад
237
Константинополь назначил главу киевской ставропигии
11 часов назад
Рейтинг Трампа стремительно падает
2 часа назад
Демократ из Техаса хочет стать президентом США
10 часов назад
ГК "Росатом" разработала новый нацпроект
9 часов назад
Формула власти. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
7 часов назад
67
В Германии сразу 8 аэропортов объявят забастовку
8 часов назад
На Урале егерь стал жертвой трагической ошибки охотника
9 часов назад
Ветеран политики: в Москве простились с Анатолием Лукьяновым
11 часов назад
Дочь Пескова посоветовала молодежи поучиться скромности
12 часов назад
WADA определится со статусом РУСАДА 22 января
12 часов назад
Бельгия репатриирует из Турции детей боевика ИГ
12 часов назад
Дух украинских солдат пытаются повысить фейками
13 часов назад
"Будет не очень": москвичей предупредили о снегопаде
14 часов назад
Самый зоркий глаз человечества стал неуправляем
14 часов назад
Мандарины с гриппом: комментарий Роспотребнадзора
14 часов назад
Собака выучила заклинания из "Гарри Поттера". Видео
18 часов назад
Тревожные знаки: названы основные симптомы рака
18 часов назад
"Вести в субботу" разобрались в похищении генерала Кутепова
19 часов назад
Чтобы не развивалась астма, детям нужна пыль
19 часов назад
Lexus выпустил очень красивый кабриолет LC
11.01.2019 14:30
Во флэшмобе для Адель участвуют даже Ми-ми-мишки
11.01.2019 12:56