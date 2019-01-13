Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для большегрузов

Из-за непогоды с 3:40 воскресенья, 13 января, соединяющая Россию со странами Закавказья Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для движения большегрузного транспорта.

Как сообщалось, 8 января текущего года трасса была закрыта для движения всех видов транспорта из-за снегопада в Грузии. В минувшую пятницу она была открыта для проезда легкового транспорта, а накануне — для большегрузов, напоминает ТАСС.

Военно-Грузинская дорога – транспортная магистраль, проходящей через Главный Кавказский хребет. Она ведет из Владикавказа в Тбилиси через перевал Крестовый, в России дорога проходит по территории Северной Осетии.