Восстановить русло Буреи поможет военная авиация
К ликвидации последствий обрушения сопки у Бурейского водохранилища подключилась военная авиация. Самолеты Ил-76 и Ан-124 "Руслан" доставят в Хабаровский край тяжелое инженерное оборудование и специальные заряды, с помощью которых будут расчищать завалы, перекрывшие русло реки. Всего будет задействовано пять бортов. С аэродромов к месту работ грузы доставят вертолетами и автотранспортом. У самого водохранилища уже развернут лагерь с палатками и полевой кухней. Генераторы, бензопилы — все есть. Миссия у военных инженеров очень ответственная — предотвратить масштабное затопление.
Палаточный лагерь вблизи места схода скальных пород. Здесь продолжают размещаться специалисты инженерных войск. По поручению президента Минобороны России направило в район катаклизма спецподразделения Восточного военного округа. Задача — обследовать завалы и составить план взрывных работ. Как оказалось, это едва ли не единственный способ восстановить русло реки Бурея.
Начальник управления железнодорожных войск Восточного военного округа Андрей Козлов поясняет: "Чтобы очистить течение реки Бурея, необходимо разрушение перемычки оползня размерами 150 на 80 метров и в высоту на 25 метров. Это можно сделать двумя способами: с применением авиации с авиабомбами и с применением обычных зарядов силами 14-й инженерной бригады. Для этого понадобится порядка 60 тонн взрывчатки".
Последствия крупнейшего за последние много лет оползня в Верхнебуреинском районе Хабаровского края лучше всего видны с воздуха — из вертолетов. Сначала именно так сложность ситуации оценивали сотрудники МЧС России. Итог — в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, но с пометкой "в качестве превентивной меры".
Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов подчеркивает: "Сегодня явной угрозы нет, но никто не исключает, что она может появиться".
Теперь подключилась и военная авиация. Задача — как можно точнее оценить масштабы последствий оползня. Карты по транспортировке тяжелой техники и спецоборудования к месту расчистки каменных завалов постоянно корректируются. Здесь же уже развернута и экспедиция ученых. Оценить, насколько уровень воды в реке может быть превышен, и отразится ли это на весеннем паводке, предстоит именно им. Заместитель директора Института водных и экологических проблем ДФО РАН Алексей Махинов поясняет: "Мы проведем бурение льда и оценим размеры, как там все будет размываться. Идет ли фильтрация или нет, тоже надо понимать".
Ниже по течению расположилась Бурейская ГЭС. Несмотря на то, что расход воды пришлось сократить, выработка электроэнергии на станции проходит в штатном режиме. К Бурейскому водохранилищу вертолетами продолжают доставлять дизель-генераторы, палатки и средства связи.
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