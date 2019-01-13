НХЛ. "Короли" Ковальчука оказались сильнее "пингвинов" Малкина

Тремя матчами завершился игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Лос-Анджелес Кингз", в составе которого играет российский нападающий Илья Ковальчук, обыграл дома "Питсбург Пингвинз" Евгения Малкина со счетом 5:2. Российские легионеры сделали по результативной передаче.

Гости первыми добились успеха на 11 минуте. Но четыре следующих шайбы побывали в воротах "Питсбурга". К четвертому голу "королей" приложил руку Илья Ковальчук. Но "пингвины" реализовали численное преимущество и получили шанс избежать поражения в основное время. В голевой атаке принял участие Евгений Малкин. Но форвард калифорнийцев Андре Копитар точным броском по пустым воротам установил окончательный счет 5:2.

"Эдмонтон Ойлерз" дома уступил "Аризона Койотс" 2:3. "Сан-Хосе Шаркс" на своей площадке нанес поражение "Оттава Сенаторз" 4:1.