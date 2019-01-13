Пассажиры "Боинга", вернувшегося накануне в Симферополь, доставлены в Москву

В Москву доставлены резервным бортом большинство пассажиров самолета авиакомпании Nordwind, которому накануне вечером пришлось вернуться в аэропорт Симферополя после вылета оттуда же. Boeing 737-830 со 174 пассажирами вылетел из Симферополя в Москву в 20:00, а спустя час сел в аэропорту отправления, сделав перед этим несколько кругов для выработки топлива.

В авиакомпании Nordwind сообщили, что самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. В Крым был направлен резервный борт, который, взяв 143 пассажира вчерашнего рейса, вылетел из Симферополя в Москву в 03:55 по московскому времени.

При этом более 30 пассажиров отказались от полета, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Симферополя. Остальные пассажиры уже доставлены в столичный аэропорт Шереметьево.