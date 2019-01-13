В Ингушетии скончался правоохранитель, раненный при обстреле на трассе "Кавказ"

В больнице в Ингушетии скончался от ран сотрудник правоохранительных органов, раненный накануне при обстреле автомобиля на федеральной автодороге "Кавказ". Как рассказали в отделении реанимации Ингушской республиканской клинической больницы, в медучреждение были доставлены трое пострадавших.

Состояние двух из них оценивается как удовлетворительное, третий сотрудник, который получил три серьезных ранения и которого ночью прооперировали, от полученных травм скончался. "Его раны были слишком серьезные, хирурги сделали все, что было в их силах", — сообщили в больнице агентству ТАСС.

По данным управления Следственного комитета по Ингушетии, накануне на федеральной автодороге "Кавказ" неизвестные, предположительно передвигавшиеся на автомобиле Lada Granta, обстреляли автомобиль Mercedes, в котором находились четыре сотрудника правоохранительных органов республики и местный житель.

Три человека в результате получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Сообщалось, что обстрелу подверглась машина начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии, сам Эльджаркиев в результате обстрела не пострадал — ранены трое находившихся в автомобиле полицейских.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов") и частью 2 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Для поиска преступников полиция Ингушетии ввела в действие план "Сирена".