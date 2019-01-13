В Уфе горит НПЗ
На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода пожарные ведут борьбу с огнем, на данный момент пожар локализован.
Возгорание произошло утром в воскресенье в помещении электросетей завода, сообщает региональное управление МСЧ. Общая площадь возгорания — порядка 150 метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По оперативной информации, пострадавших нет.
В ноябре прошлого года на Уфимском НПЗ горел гудрон. В экстренные службы поступило сообщение о распространении густого черного дыма на территории объекта. Тогда на тушение пожара были брошены 15 единиц техники и 43 человека личного состава. Огонь удалось полностью ликвидировать, обошлось без погибших и пострадавших.
Еще несколькими днями ранее на территории завода УНПЗ также произошел крупный пожар. Загорелось топливо на установке, находящейся на ремонте.
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