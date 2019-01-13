Голландец Райан Бабел перешел из "Бешикташа" в "Фулхэм"

Полузащитник сборной Голландии Райан Бабел вернулся в английскую лигу после семилетнего перерыва. Футболист "Бешикташа" был арендован "Фулхэмом" до конца сезона.

Райан Бабел выступал за "Ливерпуль" с 2007 по 2011 годы. Затем голландец сменил несколько команд, последней из которых бы турецкий "Бешикташ". В его составе Райан выиграл чемпионат Турции.

"Фулхэм", ведущий борьбу за сохранение прописки в премьер-лиги, договорился с "Бешикташем" об аренде 32-летнего голландца. Если лондонцы останутся в классе сильнейших, то Бабел будет выкуплен у турецкого клуба.