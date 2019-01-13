"Ростов" подписал контракт с Глебовым и ждет Попова

"Ростов" из Ростова-на-Дону подписал контракт с полузащитником Данилом Глебовым, проведшим первую часть сезона в "Анжи". Кроме того, ряды ростовчан может пополнить бывший футболист "Спартака" Ивелин Попов.

Данил Глебов расторг контракт с "Анжи" и присоединился к "Ростову". Ростовчане на своем официальном сайте подтвердили переход 19-летнего футболиста. В нынешнем сезоне Данил сыграл за "Анжи" 10 встреч.

Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов покинул "Спартак" и ведет поиски нового клуба. Высока вероятность, что им станет "Ростов". Переговоры ростовчан с 31-летним футболистом вступили в завершающую стадию. Ранее Ивелин не смог договориться с "Динамо" и "Рубином".