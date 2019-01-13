Зеленского сочли опасным для Украины

Избрание шоумена Владимира Зеленского президентом Украины может быть опасным для страны. Такую точку зрения высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению аналитика, начинающие политики типа Зеленского не имеют устойчивых мировоззренческих установок. И поэтому могут стать жертвами опытных интриганов, которые через них будут вести двойную и тройную игру. Ссылаясь на свой политический опыт, Погребинский высказал мнение о невысоких шансах на победу у этого кандидата, сообщают украинские СМИ.

Зеленский объявил о намерении участвовать в выборах президента в новогоднюю ночь. Опросы показывают, что сейчас его рейтинг составляет около девяти процентов — кандидатура Зеленского находится на втором месте по популярности после действующего президента Петра Порошенко.

41-летний Зеленский известен как участник команды КВН "Квартал-95", как актер снимался в комедиях "Ржевский против Наполеона", "Любовь в большом городе" и ремейке советской картины "Служебный роман". Написал сценарий к пяти сезонам сериала "Сваты" и комедии "8 первых свиданий".

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.