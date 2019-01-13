Полиция опровергла задержание блогера за видео с похорон авторитета

Информация о задержании в Хабаровском крае блогера Виктора Торопцева, распространившего информацию о помпезных похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина с участием главы местной полиции и прокурора, является недостоверной. Об этом заявил РИА Новости представитель регионального управления МВД России.

В видеозаписи, распространенной в соцсетях, утверждалось, что из-за похорон Зарубина в Амурске перекрывали движение, а гроб с его телом несли глава УВД по Амурскому району и городской прокурор.



В УМВД Хабаровского края заявили: 8 января в Амурске действительно похоронили неоднократно судимого местного жителя, однако дорожные инспекторы не позволяли процессии перекрывать улицу и выписывали штрафы. В управлении МВД и прокуратуре региона также опровергли сведения об участии в похоронах главы районной полиции и городского прокурора.

Ранее начальник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Хабаровскому краю Ирина Щеголева сообщила, что руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске. В прокуратуре Амурска сообщили, что не было на похоронах и прокурора города – в это время он находился в Хабаровске.

Опубликовавший видео и подписи к нему человек установлен, добавили теперь в краевом УМВД, и он "не смог пояснить, почему он это сделал". В ведомстве рассматривают возможность подать в суд иск о защите чести и достоинства.

На странице Виктора Торопцева в одной из соцсетей заявлялось, что он задержан из-за "репоста видео похорон криминального авторитета", и что блогер "находится в заключении, где ждет суда".