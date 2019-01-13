Неадекватный дебошир вступил в противостояние с полицией в аэропорту Домодедово. Видео

Один из пассажиров снял на камеру мобильного телефона неадекватного мужчину, устроившего дебош в аэропорту Домодедово. По словам автора видео, события, попавшие в объектив, разворачивались незадолго до полуночи в минувшую субботу, 12 января.

"Пожилой человек бросал в толпу свою большую черную сумку и громко выкрикивал слово "бомба". Минут через пять к мужчине подошли сотрудники полиции, что еще сильнее разозлило дебошира. В сторону сотрудников сразу же посыпались оскорбления и угрозы, которые быстро начали переходить в действия", — рассказал пользователь, разместивший ролик в Сети.

Полицейские корректно попытались убедить мужчину в его неправоте и блокировали буяна в кресле в ожидании прибытия подкрепления.

Дебошир пообещал сотруднику правоохранительных органов, что "вобьет ему нос в голову" и несколько раз пнул своего оппонента.

В итоге на возмутителя спокойствия надели наручники и, судя по всему, свое путешествие он "продолжил" в отделе полиции.