"Акт на проникновение": украинцы высмеяли закон о сексе

Новые "поправки о сексе" в Уголовный кодекс Украины вызвали шквал критики и шуток со стороны украинцев.

Поправки в украинский УК квалифицируют секс без добровольного согласия как изнасилование. Поправки вступили в силу на территории Украины с 11 января. Теперь любой человек может после сексуальных действий написать заявление, что не давал на это согласия. Но что такое "добровольное согласие" не поясняется.

Пара из Николаева решила показать абсурдность правок и составила "Акт на проникновение в другого живого человека". В "документ", составленный при свидетелях, внесены паспортные данные, номер мобильного телефона, время "проникновения".

Другие пользователи посоветовали дополнить бумагу квитанцией об оплате, уплатить налоги после составления "Акта выполненных работ", оформить наряд-допуск на безопасное выполнение работ. Некоторые посоветовали на свидание приходить не только с букетами-конфетами, но и с чистыми бланками для составления "Акта" на месте.

Многие предположили, что логичным следствием таких поправок в УК станет появление секты Свидетелей полового акта.



Ранее к уголовной ответственности за изнасилование привлекали только в том случае, если жертве угрожали, злоупотребляли ее беспомощным состоянием или применяли к ней силу. Теперь пикантный закон предусматривает наказание до 5 лет тюрьмы, если вы не сможете доказать, что секс был добровольным. При этом родственные связи – не смягчение, а отягощение наказание. При жалобе жены на мужа за "все это безобразие" последнему может грозить уже 10 лет лишения свободы.

Украина после принятия закона стала одиннадцатой по счету в мире страной, в которой законодательно расширены признаки сексуального насилия. В Киеве и не стали скрывать, что законодательство изменено по требованиям Совета Европы. Скопированный с Запада закон на Украине ждет, скорее всего, специфическая судьба: мошенники уже потирают руки, придумывая, как случаи случайного секса могут использовать вымогатели.