"Американский кошмар": NI рассказал, чего бояться США

Растущее сотрудничество между Россией и Китаем — главный стратегический вызов для США, и если не предпринять никаких мер, этот процесс обернется глубокими негативными последствиями. Об этом говорили на недавней дискуссии в американском Центре национальных интересов глава этой организации Дмитрий Саймс и его коллега, американский политолог Грэхам Аллисон.

Они сходятся во мнении, что Вашингтон совершает стратегическую ошибку, никак не пытаясь воспрепятствовать все большему укреплению отношений двух стран, бывших некогда соперниками. При этом еще американский политолог Збигнев Бжезинский, ныне покойный, предупреждал: самым опасным для интересов США сценарием была бы "большая коалиция Китая и России, объединенных не идеологией, но дополняющими друг друга обидами".



США потеряли выгодную позицию, которую занимали в течение второй половины Холодной войны, пишет The National Interest: тогда отношения США с Москвой и Пекином по отдельности были лучше, чем отношения самих Москвы и Пекина. Пока об официальном альянсе между двумя странами речь не идет, и, по мнению Саймса, вряд ли он вероятен вообще. Однако новые тесные отношения с Китаем действительно стратегически полезны для Москвы, отмечает эксперт: они побуждают Россию быть более стойкой, уверенной и оптимистичной по поводу своей способности выживать без сколько-нибудь значимого сотрудничества с США.

В США достаточно долго скептически рассматривали возможность глубокого сближения России и Китая, однако неосознанно предпринимали шаги, сближавшие Москву и Пекин. И сложнейший вопрос для Вашингтона сейчас — как ответить на такое сближение, пишет издание.

По мнению Грэхама Аллисона, и при администрации Обамы, и при президенте Трампе цели США в отношении как России, так и Китай "непомерны и нереальны". США, по его словам, пытаются "сломать Россию, заставить ее стать демократией западного образца и занять отведенное ей Вашингтоном место в Европе". Единственный вариант, который Вашингтон предоставляет Китаю — также стать более похожим на страны Запада и занять свое место в мировом порядке, возглавляемом США.

Вместо нереальной цели заставить Китай измениться стратегией США, по мнению Аллисона, должно стать "создание коалиции сил, способной как минимум стать противовесом для тех устремлений Китая, которые мы считаем чрезмерными". "Россия, в принципе, должна быть частью этой коалиции", — добавляет он. При этом, отмечает The National Interest, и Аллисон, и Саймс считают какой-либо поворот США к России крайне маловероятным в данный момент времени.