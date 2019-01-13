"Американский кошмар": NI рассказал, чего бояться США
Растущее сотрудничество между Россией и Китаем — главный стратегический вызов для США, и если не предпринять никаких мер, этот процесс обернется глубокими негативными последствиями. Об этом говорили на недавней дискуссии в американском Центре национальных интересов глава этой организации Дмитрий Саймс и его коллега, американский политолог Грэхам Аллисон.
Они сходятся во мнении, что Вашингтон совершает стратегическую ошибку, никак не пытаясь воспрепятствовать все большему укреплению отношений двух стран, бывших некогда соперниками. При этом еще американский политолог Збигнев Бжезинский, ныне покойный, предупреждал: самым опасным для интересов США сценарием была бы "большая коалиция Китая и России, объединенных не идеологией, но дополняющими друг друга обидами".
США потеряли выгодную позицию, которую занимали в течение второй половины Холодной войны, пишет The National Interest: тогда отношения США с Москвой и Пекином по отдельности были лучше, чем отношения самих Москвы и Пекина. Пока об официальном альянсе между двумя странами речь не идет, и, по мнению Саймса, вряд ли он вероятен вообще. Однако новые тесные отношения с Китаем действительно стратегически полезны для Москвы, отмечает эксперт: они побуждают Россию быть более стойкой, уверенной и оптимистичной по поводу своей способности выживать без сколько-нибудь значимого сотрудничества с США.
В США достаточно долго скептически рассматривали возможность глубокого сближения России и Китая, однако неосознанно предпринимали шаги, сближавшие Москву и Пекин. И сложнейший вопрос для Вашингтона сейчас — как ответить на такое сближение, пишет издание.
По мнению Грэхама Аллисона, и при администрации Обамы, и при президенте Трампе цели США в отношении как России, так и Китай "непомерны и нереальны". США, по его словам, пытаются "сломать Россию, заставить ее стать демократией западного образца и занять отведенное ей Вашингтоном место в Европе". Единственный вариант, который Вашингтон предоставляет Китаю — также стать более похожим на страны Запада и занять свое место в мировом порядке, возглавляемом США.
Вместо нереальной цели заставить Китай измениться стратегией США, по мнению Аллисона, должно стать "создание коалиции сил, способной как минимум стать противовесом для тех устремлений Китая, которые мы считаем чрезмерными". "Россия, в принципе, должна быть частью этой коалиции", — добавляет он. При этом, отмечает The National Interest, и Аллисон, и Саймс считают какой-либо поворот США к России крайне маловероятным в данный момент времени.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Дом в центре Парижа взлетел на воздух
- Оскандалившаяся в больнице чиновница может потерять место
- Самый зоркий глаз человечества стал неуправляем
- На ралли "Дакар" дисквалифицировали российский экипаж
- Рекордный шатдаун в США
Самое читаемое
-
Женщину, очнувшуюся в морге, не смогли спасти
- Сгорела за 5 дней: девочка с неверным диагнозом скончалась от менингита
- Сын известного российского олигарха задержан за перевозку наркотиков
- Супруги из России умерли на курорте с разницей в один день
- Ученые назвали семь основных симптомов рака
Вести.Экономика
-
Трамп собирается ввести режим ЧП в США
- Индекс Биг-Мака и недооцененный рубль: что не так в этом уравнении?
- Германия выступила против введения санкций в отношении "Северного потока-2"
- Снятие санкций с "РусАла", En+ и "Евросибэнерго" могут перенести
- В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии после действий японского парламента
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
В США нашли 3 млн машин с подушками-убийцами, которые взрываются
- Водительские экзамены по-новому: в ГИБДД уточнили правила
- АвтоВАЗ анонсировал старт продаж "заряженной" Lada Vesta
- В России начали продавать "выгодные" Volkswagen Tiguan "Все включено"
- Ford представил новый Explorer (мы знаем, когда он будет в России!)
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
5 неожиданных вещей, которые могут вызвать рак
- Как восстановить кожу и волосы после новогодних праздников
- Мясо, сыр и заварной крем: сколько можно хранить еду после праздников
- Да или нет: нужно ли мыть курицу перед приготовлением
- Темно, холодно и нечего делать: почему зимние каникулы считаются «сезоном размножения»
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
На чем сэкономил Ходорковский в ЦАР
- Павленский считает себя проигравшим
- Снежный саммит: как дружить против России
Вести-Москва
-
Успеть сфотографировать: памятник Минину и Пожарскому демонтируют
- Житель Подмосковья подобрал пса, зараженного бешенством
- Последние дни "Путешествия в Рождество": что еще можно и нужно успеть?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Ярость "космической коровы" озадачила астрономов
- Космическая катастрофа может выбросить Солнце из Млечного Пути
- Самая рождественская история: завершена реставрация мозаик базилики Рождества в Вифлееме
- 1000-летний зубной налёт перевернул представления о религиозных иллюстраторах Средних веков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
Названа возможная причина затопления Тушинского тоннеля
- Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку обнаружили в столичном роддоме
- Сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев в московском лесу
- Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение жены
- В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета