Саночница Виктория Демченко выступит на чемпионате мира

Российская саночница Виктория Демченко восстановилась после травмы, полученной этап Кубка мира в немецком Кенигзее. Спортсменка планирует выступить на чемпионате мира по санному спорту, который пройдет в немецком Винтерберге 25-27 января.

5 января Виктория перевернулась во время спуска на этапе Кубка мира. Спортсменка дважды ударилась головой и потеряла сознание. Демченко была срочно госпитализирована. Ноуже на следующий день саночница покинула клинику. Из-за травмы Виктоории пришлось пропустить этап Кубка мира в латвийской Сигулде.

Однако Демченко сможет принять участие в чемпионате мира. Об этом заявил РИА Новости главный тренер сборной России и отец спортсменки Альберт Демченко. "У Виктории со здоровьем все в порядке. Мы дали ей время восстановиться. Она начинает подготовку к чемпионату мира, на котором непременно выступит", — заявил Альберт Демченко.