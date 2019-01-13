Расстрел в Башкирии: мужчина убил жену, двух соседей и себя

Утром в воскресенье в городе Учалы в Башкирии мужчина убил из ружья трех человек. Подозреваемый серьезно поссорился с женой, которая скрылась от него в квартире соседей. Мужчина вооружился и бросился в погоню. Он ранил двух соседей и убил жену одного из них.

Затем убийца, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, застрелил жену и покончил с собой. Один из соседей позже умер в больнице от ран, пишет РИА Новости.

Расследуется уголовное дело об убийстве двух и более лиц.