Стало известно, чем Порошенко расплатился за томос

Храм за томос — такие обещания дал президент Украины Петр Порошенко Константинопольскому патриархату, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на украинские СМИ.

Томос в начале января подписал Вселенский патриарх Варфоломей и все члены Святейшего Синода. В обмен на это патриархату может перейти храм Спаса на Берестове, который входит в комплекс Киево-Печерской Лавры. Собор вместе с могилой основателя Москвы князя Юрия Долгорукого украинский лидер пообещал передать в обмен на указ об автокефалии.



Несмотря на то, что церковь Спас на Берестове находится вне стен Лавры, она считается частью всего исторического комплекса, относящегося ко Всемирному наследию. Село Берестово являлось загородной резиденцией великих киевских князей. Первое упоминание о нем содержится в "Повести временных лет" и относится к 980 году. В 1015 году здесь скончался креститель Руси великий князь Владимир. Здесь жили и вели государственную деятельность его потомки — князья Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Храм был разрушен в 1240 году войсками хана Батыя. Восстановлен только в 1640-х годах, новая колокольня пристроена в начале XIX века. В таком виде храм сохранился до наших дней.

Сейчас храм не используется для службы. В течение последних 18 лет в нем идут реставрационные работы.