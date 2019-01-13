Пламя на трассе: очевидцы сняли на видео серьезный пожар в Подмосковье

Вечером в субботу, 12 января, неподалеку от заправки на Ярославском шоссе в Сергиево-Посадском районе Московской области вспыхнул грузовик, в кузове которого находились емкости с горючими материалами.

Очевидцы, оказавшиеся неподалеку от возгорания, сняли на видео сильное пламя, добравшееся до трассы, и клубы дыма.

К счастью, огонь не перекинулся на АЗС и расширения площади возгорания удалось избежать.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.