Жители Сан-Паулу запечатлели на видео масштабную аварию на электросетях

В минувшую пятницу, 11 января, несколько районов города Сан-Паулу, находящегося в одноименном штате на юго-востоке Бразилии, остались без электричества, а сам впечатляющий момент аварии на электросетях сняли на видео.

По данных местных СМИ, причиной инцидента стали "сильные проливные дожди с молниями", которые и повредили несколько высоковольтных линий.

Кроме того, сообщалось о взрыве трансформатора, однако компания, отвечающая за его эксплуатацию, категорически опровергает эту информацию.

Электроснабжение было восстановлено только на следующий день, но работы восстановительные работы на линии ведутся до сих пор.