"Независимые греки" покидают кабмин

"Независимые греки" выходят из состава греческого правительства, сообщил лидер партии, министр национальной обороны Греции Панос Камменос.

Камменос провел встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, на ней обсуждалась судьба кабинета после одобрения парламентом изменений в конституции. Поправки предусматривают смену названия соседней страны на Северную Македонию.

"Независимые греки" категорически против использования слова "Македония" в данном случае. И Камменос отказался от своего кресла, поблагодарив Ципраса за годы сотрудничества, передает ТАСС.