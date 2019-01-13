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13 января 201913:18

"Независимые греки" покидают кабмин

"Независимые греки" выходят из состава греческого правительства, сообщил лидер партии, министр национальной обороны Греции Панос Камменос.

Камменос провел встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, на ней обсуждалась судьба кабинета после одобрения парламентом изменений в конституции. Поправки предусматривают смену названия соседней страны на Северную Македонию.

"Независимые греки" категорически против использования слова "Македония" в данном случае. И Камменос отказался от своего кресла, поблагодарив Ципраса за годы сотрудничества, передает ТАСС.

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