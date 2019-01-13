Де Ниро не хочет играть Трампа

Знаменитый американский актер Роберт Де Ниро заявил, что, если бы ему предложили сыграть роль президента США Дональда Трампа, он отказался бы. Дело в том, признался Де Ниро, что он не смог бы сопереживать своему герою, а для него это очень важно.

По словам актера, он долго изучает того, кого ему предстоит играть, и для каждого образа, который ему нужно изобразить, всегда находит что-то, что вызывает чувство сопереживания.

"В случае Трампа я каждый день заново пытаюсь найти хоть что-то, что вызовет чувство сопереживания, но мне это не удается, это невозможно", — отметил 75-летний Де Ниро, слова которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что Трамп ему глубоко несимпатичен. Актер назвал действующего американского президента "ужасным" и "совершенно аморальным" человеком. По мнению Де Ниро, Трамп представляет опасность для США и демократических ценностей.

Поэтому, продолжил известный актер, если бы ему поступило предложение сняться в роли Трампа, он ответил бы однозначно: "Никогда".

Роберт де Ниро является давним оппонентом Дональда Трампа. Так, в июне прошлого года на церемонии вручения театральной премии Tony в Нью-Йорке актер нецензурно выругался со сцены в адрес президента США. А в ответ Трамп назвал Де Ниро "человеком с крайней низким IQ". Он предположил, что актер, по всей видимости, слишком часто получал по голове от настоящих боксеров, когда снимался в кино.