Япония создаст самолеты для войны с Россией и Китаем

Силы самообороны Японии получат в свое распоряжение собственные ударные самолеты электронной войны. Решение о их разработке приняло правительство страны.

По сведениям нескольких источников газеты Yomiuri Shimbun в правительственных кругах, мощным оборудованием для создания электронных помех оснастят существующие транспортные и патрульные самолеты японских Сил самообороны Kawasaki C-2 и Kawasaki P-1.

План создания ударных самолетов радиоэлектронной борьбы лежит в русле Направлений программы национальной обороны, одобренных японским правящим кабинетом в декабре 2018 года и предусматривающих укрепление возможностей страны по "нейтрализации радаров, систем связи и других средств противников, намеренных вторгнуться в Японию".

Целью при этом является противодействие растущим возможностям радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России и Китая, пишет японское издание. Полномасштабную разработку систем для самолетов электронной войны планируется начать в следующем финансовом году. Цель — принять на вооружение модели на основе самолетов C-2 в 2027 финансовом году; график разработки и производства систем на основе самолетов P-1 пока еще не составлен.

Корабли и самолеты Сил самообороны Японии уже имеют системы радиоэлектронной борьбы, однако акцент при этом сделан на их оборонительных способностях — в частности, на отражении ракетных атак с использованием электронных помех. Цель разработки ударных самолетов радиоэлектронной борьбы — подавление атакующих способностей вражеских самолетов, военных кораблей и других сил с помощью электронных помех на большой площади для вывода из строя их сетей связи и радаров.