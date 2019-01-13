Израиль признался в ударах по Сирии

На заседании правительства Израиля премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал об атаке израильской авиацией целей в Сирии. По словам премьера, целями были объекты Ирана и шиитского движения "Хезболлах".

"За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии", — подтвердил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля заявил о решимости властей продолжить военное противостояние с Ираном, пишет ТАСС.

В ночь на субботу израильские самолеты бомбили иранские военные склады у аэропорта Дамаска, которые использует "Хезболлах".