Биатлонистка Наталья Гербулова выиграла спринт на этапе Кубка IBU

В польском Душники-Здруе продолжается этап Кубка IBU. Россиянка Наталья Гербулова выиграла гонку на 7,5 км. Накануне Наталья добилась аналогичного успеха.

Наталья прошла дистанцию в 7,5 километров за 20.40,8 без единого промаха. На втором месте шведка Юханна Скоттхайм. Третьей стала украинская спортсменка Надежда Белкина.

Помимо Гербуловой в первую пятерку попали еще две российские биатлонистки. Виктория Ливко заняла четвертое место, а Тамара Воронина – пятое.