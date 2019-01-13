Петарда в лицо: пострадавший умер на месте

Житель Рязанской области скончался от ранения, полученного им при запуске петарды, сообщает региональный Следственный комитет.

В субботу вечером 33-летний мужчина вышел с семьей и друзьями на улицу и решил устроить салют. Однако фитиль петарды сгорел, но залпа так и не последовало. Мужчина решил проверить исправность пиротехники и склонился над ней. В это время петарда сработала, попав в лицо рязанца.

От полученных ранений он скончался на месте. По факту его гибели проводится доследственная проверка.



Ранее в одном из домов Новочеркесска взорвалась петарда, лежавшая возле батареи отопления. Устройство было самодельным, его изготовил владелец квартиры. Всего за время новогодних праздников от петард и другой пиротехники пострадали несколько десятков человек.