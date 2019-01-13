Саночник Семён Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сигулде

В латвийской Сигулде продолжается шестой этап Кубка мира по санному спорту. Двойного успеха добились россияне. Семен Павличенко занял первое место, а Александр Горбацевич – второе.

Семен показал в сумме двух попыток 1.36,074 и на 0,188 секунды опередил Александра Горбацевича. На третьем месте австриец Давид Гляйршер. Роман Репилов занимал после первой попытки третье место, но был дисквалифицирован. Максим Аравин и Степан Федоров показали 11 и 16 время.

Накануне Татьяна Иванова стала победительницей в соревнованиях женщин. Чемпионт мира по санному спорту в немецком Винтерберге с 25 по 27 января.