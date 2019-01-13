Белорусская оппозиция ополчилась на российское ТВ

Оппозиционный "Белорусский народный фронт" (БНФ) объявил 2019 год годом белорусского языка. По мнению партии, язык – это важнейший фактор национальной безопасности в условиях инфоатак на страну.

Партия призвала белорусов изучать и совершенствовать язык, а также использовать его во всех жизненных ситуациях.

Белорусскому бизнесу в рекламных кампаниях также порекомендовали использовать белорусский язык.

А властям республики партия выдвинула ультиматум: ограничить вещание российских каналов, заменив их на белорусские.

Кроме того, БНФ напомнила: с 1 января 2019 года все сайты госорганов республики должны иметь белорусскоязычные версии, передает "Интерфакс".