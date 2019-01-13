"Независимому греку" Камменосу быстро нашли замену

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас принял отставку министра национальной обороны, лидера правоцентристской партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Паноса Камменоса. Новым главой оборонного ведомства станет начальник Генерального штаба национальной обороны Греции адмирал Эвангелос Апостолакис.

Выступая перед журналистами в воскресенье, 13 января, премьер отметил, что, несмотря на идеологические различия, они с Камменосом "достойно" сотрудничали в течение четырех лет. "И многого достигли, вывели страну из тяжелого состояния", — продолжил премьер, слова которого приводит ТАСС.

Как рассказал Ципрас, он попросил Камменоса ответить однозначно, будет ли тот поддерживать правительство в вопросе о голосовании по соглашению с Македонией об изменении названия страны. В ответ министр заявил о своей отставке и отставке членов правительства от своей партии. Ципрас, со своей стороны, выразил готовность принять любые отставки.

Ранее в воскресенье лидер "Независимых греков" сообщил, что члены его партии выходят из состава греческого правительства. Камменос и его соратники выступают категорически против использования слова "Македония" в названии соседней страны.

Позже Камменос провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что "Независимые греки" при голосовании в парламенте отрицательно ответят на вопрос о доверии правительству. "Если АНЭЛ проголосует за доверие, то это будет означать, что как будто она одобряет соглашение со Скопье", — подчеркнул партийный лидер. Он сообщил, что его партия требует проведения всенародного референдума по соглашению со Скопье.