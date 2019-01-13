Порошенко помолился за обменянный на храм и разрекламированный томос

В ходе поездки в Винницкую область Украины президент страны Петр Порошенко принял участие в благодарственном молебне за получение томоса об автокефалии. Молебен в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы провели предстоятель новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний и митрополит Винницкий и Барский Симеон. Томос об автокефалии был для этого внесен в собор, передает "Интерфакс".

После молебна Порошенко поздравил присутствующих в соборе с праздниками, заявив, что в этом году дни Рождества Христова для украинцев — особенные. По словам украинского президента, Господь даровал жителям страны "огромный подарок, о котором поколения украинцев веками молились".

Напомнив все этапы процесса создания "объединенной, автокефальной, поместной, ключевое слово — украинской — святой церкви", Порошенко поблагодарил константинопольского патриарха Варфоломея "за решительность, смелость, веру и мудрость, которые он продемонстрировал в решении этого вопроса".

Томос об автокефалии ПЦУ патриарх Варфоломей и члены Святейшего Синода подписали в начале января. В обмен на это константинопольскому патриархату может перейти храм Спаса на Берестове, входящий в комплекс Киево-Печерской Лавры. Собор вместе с могилой основателя Москвы князя Юрия Долгорукого украинский президент пообещал передать в обмен на указ об автокефалии. Сейчас этот храм не используется для службы, последние 18 лет в нем идет реставрация.



Украинское издание "Страна.ua" называет поездку Порошенко по городам страны не иначе как Томос-туром с целью "пропиарить" получение автокефалии ПЦУ. Интерес к вояжу президента подогревают рекламой: на улицах украинских городов появилось множество билбордов "Томос для Украины", на них изображены сам Порошенко и глава новосозданной ПЦУ Епифаний.

Рекламные конструкции не единичны, а установлены в больших количествах как в Киеве, так и в регионах, а реклама выполнена в уже известной стилистике: надпись с описанием "перемоги" (победы) на красно-коричневом фоне. Новшеством стало изображение Порошенко — ранее публиковались в основном только слоганы, например, такой: "Поместная церковь — залог независимости. Петр Порошенко".