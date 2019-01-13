Пятилетний мальчик сдал правоохранителям пьяных родителей

В Барнауле 5-летний малыш сдал полиции пьяных родителей. Мальчик позвонил на горячую линию и пожаловался, что мама и папа выпили алкоголь и заснули.

СКР по Алтайскому краю, подводивший итоги работы линии "Ребенок в опасности", сообщил, что инцидент произошел в мае. Следователи усмотрели в инциденте признаки преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Материалы переданы в отдел дознания.