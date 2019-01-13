Александр Самедов стал футболистом "Крыльев Советов"

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов". 34-летний футболист подписал с волжанами контракт.

В начале января Самедов покинул "Спартак", воспитанником которого он является. Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. Александр принял предложение "Крыльев Советов". Условия договора с самарским клубом пока неизвестны.

Самедов – не единственный игрок "Спартака", перешедший нынешней зимой в "Крылья Советов". Ранее волжане арендовали полузащитников Артема Тимофеева и Джано Ананидзе.