Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

В немецком Оберхофе близится к завершению четвертый этап Кубка мира по биатлону. Женская сборная России, за которую выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова, выиграла эстафету.

Блестяще отработали все четыре девушки. Евгения Павлова справилась с первым этапом. Маргарита Васильева, несмотря на падение, завершила свой этап второй. Лариса Куклина безупречно отстреляла и пришла на промежуточный финиш вместо с немкой Франциской Пройс.

Судьба гонки решалась на последнем этапе, на котором за нашу сборную бежала Екатерина Юрлова-Перхт, а у команды Германии – Дениза Херманн. После первой стрельбы немка шла впереди. Но из положения стоя Херманн зашла на два штрафнных круга. А Екатерина Юрлова умчалась к золотому финишу и финишировала с флагом. Наша сборная впервые с 2012 года одержала победу в эстафете. На втром месте сборная Германии, на третьем чешки.