Золотову вернули иск к Навальному

Люблинский суд Москвы нашел нарушения в исковом заявлении главы Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному и вернул его истцу, пишет ТАСС. Несоответствие заявления процессуальному кодексу Золотов должен был устранить до 9 января.

Адвокат Золотова Шота Горгадзе ранее рассказал, что больше не является представителем главы Росгвардии в суде.

Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному 11 декабря 2018 года. Золотов просил суд обязать Навального опровергнуть распространенные в расследовании ФБК сведения о коррупции в Росгвардии и взыскать с него миллион рублей компенсации.