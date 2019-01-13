В Шереметьеве самолет не удержался на взлетной полосе

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.

Самолет чешской авиакомпании Smartwings, на борту которого находились 40 пассажиров, совершал рейс Москва — Прага. После 300 метров разбега перед взлетом экипаж не удержал самолет, тот отнесло на 100 метров влево от ВПП, сообщают информагентства со ссылкой на службы аэропорта.

Во время инцидента никто не пострадал. Сейчас идет эвакуация пассажиров. Аварийные службы готовятся к транспортировке борта с помощью тягача.