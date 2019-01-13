Украинцы умудряются ссориться с россиянами даже в Канаде
Вторая по численности диаспора украинцев после России живет в Канаде. И она довольно сильно влияет и на саму Украину, и на политику Канады.
Украинское кладбище около городка Оквилл. Это юго-восток Канады. Надпись на монументе: "Светлая память бойцам Первой украинской дивизии Украинской национальной армии". Она была сформирована в 1945 году верховным командованием Вермахта на основе 14-й дивизии СС "Галичина", которая, в свою очередь, входила в состав войск СС нацистской Германии.
Возле стелы с надписью "Борцам за свободу Украины" — лампады, на надгробных камнях бойцов дивизии "Галичина" — цветы, свечи и надписи: "Вечная память". Канадские газеты, ссылаясь на правительственную комиссию 30-летней давности, уверяют, что члены дивизии, иммигрировавшие после войны в Канаду, обвинений не имели и не должны преследоваться, несмотря на то что войска СС еще на Нюрнбергском процессе были обвинены в жутких военных преступлениях и признаны преступной группой.
"Канадское правительство на это никак не реагирует. Оно говорит, что это на частных территориях, на частные средства. Это место, скажем так, знаковое. Это мемориал жертвам голода 1932-1933 годов на Украине, который получил название голодомор. Надо сказать, что Канада — одна из первых стран, которая признала голод на Украине геноцидом", — сказала жительница Торонто Ирина Бронникова.
Исхудавшая девочка так жалостно сжимает четыре колоска, что не поверить ей невозможно. И разве важно, что от голода в 30-е годы в Советском Союзе страдали и русские, и казахи, и украинцы, и другие народы, если на канадской табличке написано, что Украину "голодом морил оккупировавший ее советский режим"?..
Собирая украинские памятники с разных концов Канады воедино — бюст командующего УПА (запрещена в РФ) Шухевича в городе Эдмонтон, епископом в котором является тот самый Иларион, экзарх, отправленный Константинопольским Патриархатом на Украину решать вопрос об автокефалии, мемориал на кладбище Оквилла — воина в фуражке с трезубцем и словами "Вечная слава воинам УПА" — становится ясно, что иммигрировавшие сюда из Украины активные националисты оставили после себя мощное наследие. Один из тех, кто до последних дней нес идеи украинской исключительности, был украинско-канадский историк.
Национальные идеи в Канаде проросли до такой степени, что здесь появилась организация с известным всем черно-красным флагом. Местный репортаж от 2014 года, в котором говорится про организацию под названием "Правый сектор – Канада" (запрещена в РФ). У своего стенда они начинают сбор средств.
"Канадское правительство во многом игнорирует ультранационалистическую сущность "Правого сектора" (запрещена в РФ). Они пытались собирать какие-то средства на военные нужды. Но по канадским законам частные организации не могут этого делать", — отметила Ирина Бронникова.
Сегодня в Канаде проживают 1 миллион 250 тысяч человек, имеющих украинские корни. Это третья страна после Украины и России с наибольшим количеством этнических украинцев. Первые переселенцы прибыли сюда еще в XIX веке из Западной Украины, Галиции, Буковины.
Город Калгари. Южная часть Канады. 7,5% местного населения — люди, имеющие украинские корни. На общее количество местных жителей — 1 миллион 100 тысяч человек — 82 тысячи — украинского происхождения. Среди них и потомки тех, кто переехал в Канаду в начале ХХ века. Многие не говорят ни по-украински, ни по-русски, даже те, кто переехали в последние 10-20 лет.
Район Торонто Этобико. Надпись на здании: "Украинское национальное объединение Канады". Здесь понимаешь, насколько широко распространено и сильно развито украинское сообщество в этой стране. У него свои ассоциации, здесь же есть своя кредитная организация.
"Канадцы украинского происхождения могут быть видны практически в каждом месте. Это политическое присутствие в канадской политике. Украинская община очень влиятельна на территории Канады. Что интересно, она функционирует в любом политическом срезе. Они имеют своих представителей в парламенте", — сказал Петр Дудкевич, профессор, директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета (Канада).
Борис Вжесневский — депутат парламента. Он — украинско-канадского происхождения. Всей семьей — в вышиванках. Джеймс Безан — депутат Палаты общин Канады. Родился в Канаде, но корни украинские. Вот одно из его выступлений двухлетней давности: "Мы однозначно донесли свою позицию, что сколько бы времени это ни заняло, Канада никогда не признает незаконную аннексию Крыма. Я призываю правительство поддержать все санкции против РФ и личностей, ответственных за аннексию Крыма и вторжение в Донбасс!"
Такие речи влияют даже на тех, кто вчера был настроен позитивно — и канадцев, и украинцев – предки которых иммигрировали больше сотни лет назад.
"Бабушки и дедушки тогда приехали безо всяких плохих воспоминаний. В их семьях было совершенно другое воспитание, то есть они достаточно хорошо настроены. Но та волна эмиграции, которая сейчас представляется канадским украинским Конгрессом, — люди, которые пришли фактически к власти, которые на сегодняшний день диктуют внешнюю политику Канады", — подчеркнула Ирина Бронникова.
Еще один канадец украинского происхождения — Дон Руснак из Палаты общин, призывающий всех членов парламента надеть вышиванку. И вот почти два десятка канадских политиков — в вышиванках.
Человек в центре, присоединившийся к депутатам в вышиванках, — премьер министр страны Джастин Трюдо. Рядом с ним — министр иностранных дел Христя Фриланд. Когда появилась информация о том, что ее дед Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором украиноязычной газеты "Краковские вести", в которой прославлялись Адольф Гитлер, западная пресса принялась защищать ее, концентрируясь на том, как эту информацию будут использовать в России.
Офис Христи Фриланд. Рядом с ее фотографией на полке — вышиванка. За год в своем кресле Фриланд закрепилась на мировой арене как постоянный критик действий России. Среди украинцев, а также канадцев украинского происхождения мы услышали разные мнения на ее счет.
"Она — наш представитель в правительстве, мы очень гордимся своим канадским правительством", — говорят одни. "Она подпитывает эту истерию, эти разногласия. Она очень агрессивно отзывается о России не потому, что это плохо для России, а потому, что это сеет очередные зерна раздора", — отмечают другие.
За тем, как менялись отношения русской и украинской общин в Канаде, издатель газеты на русском "Канадский курьер" Люба Черная следит двадцать с лишним лет. И с каждым годом они все хуже.
"У нас была такая идея, когда, что мы не должны здесь ссориться. Мы общаемся, дружим. И с телевидением украинским, и с радио. И мы решили, что мы должны сделать какие-то общие мероприятия, чтобы здесь не было хотя бы этого. Но, к сожалению, ничего из этого не получилось", — призналась Черная.
После инцидента в Керченском проливе Украина призывает Канаду расширить санкции против России.
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